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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية (صور)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:41 م
جمارك أرقين
جمارك أرقين
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من المعادن الثمينة بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة.

فبناء على مذكرتي معلومات مقدمتين من النقيب محمد بكرى رئيس وحدة البحث الجنائي بمعبر أرقين، ومعاونه طاهر شحاته، والمقدم محمد اسماعيل رئيس وحدة المفرقعات بالمعبر والسيد عبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركي بالمعبر مفادها اعتزام الراكب ع. ا. م سوداني الجنسية تهريب كمية من المعادن الثمينة مخبأة معه بعيدا عن أعين رجال الجمارك في الأتوبيسات القادمة من السودان.

وبالعرض على حمدي محمد مكي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه وعلى عبداللطيف مأمورى الجمرك لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية، فتبين وجود 4 قطع يشتبه في كونها من معدن الذهب الثمين مخبأة تحت ملابسه الداخلية بوزن إجمالى 1900 جرام.

قرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي 31 لسنة 2020 وحرر المحضر محمود مختار.

يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية (صور)
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية (صور)
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية (صور)
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية (صور)
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية (صور)
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية (صور)
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية (صور)
جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية (صور)

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