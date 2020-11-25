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سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تبدأ حملة «على راسنا» من بورسعيد (صور)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:46 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
إسلام نصير - محمد الشريف
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أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" ضمن حملة لتكريم أبناء الشهداء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، والبداية من محافظة بورسعيد حيث تم تكريم الطفل آسر نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبوالعطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.

وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي، وعدد من مديري المدارس في المحافظة.

ومثل التنسيقية في الزيارة، سها سعيد، أميرة صابر، ومحمد أباظة.

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