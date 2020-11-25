«العربية»: إيران دربت «الإخوان» على اختراق الأمن السيبراني

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن النظام الإيراني درب عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، مشيرا إلى وجود خلافات بين عناصر الجماعة وتركيا بسبب قربهم من طهران.وأوضحت المصادر ذاتها أن تركيا منحت العشرات من جماعة الإخوان جنسيات ورفضت منح 50 منهم للدعاية السياسية، وفق قناة "العربية".وأشارت المصادر إلى أن تركيا اكتشفت وجود ولاءات في الإخوان الإرهابية لإيران أكثر منه لها فمنعت الجنسية عن بعضهم.