الحكومة الألمانية تقدم مساعدات للشركات حال تمديد الإغلاق الجزئي

اتفقت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، مع رؤساء حكومات الولايات على منح مساعدات مالية للشركات المتضررة؛ نظرا للتمديد المزمع للإغلاق الجزئي الحالي في الشهر المقبل وحتى فترة قصيرة قبل عيد الميلاد.جاء ذلك مساء، اليوم الأربعاء، من مصادر شاركت في المشاورات التي عقدتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات.وتخطط الحكومة الاتحادية لتقديم مساعدات مالية بقيمة 17 مليار يورو للشركات المتضررة من الإغلاق في الشهر المقبل، وستخصص هذه المساعدات للشركات المتضررة من الإغلاق المؤقت مثل الحانات والمطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهية بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة.كما قدمت الشركة مساعدات مالية للشركات المتضررة من الإغلاق الجزئي الحالي في الشهر الجاري وفتحت باب التقدم بطلبات للحصول على هذه المساعدات اليوم بغرض تعويض الشركات عن خسائر إيراداتها، وتبلغ قيمة مساعدات الشهر الجاري 15 مليار يورو.