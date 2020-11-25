غدًا.. تعليق الدراسة في الجامعة العمالية لسوء الطقس

أعلن أشرف المحروقي، المستشار العام للمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، أن محمد جبران المشرف العام على المؤسسة والجامعة أصدر تعليمات بتعليق الدراسة بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية غدًا الخميس.أضاف المحروقي، في تصريحات اليوم، أن ذلك القرار يأتي نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على أرواح الطلاب والموظفين بالجامعة.