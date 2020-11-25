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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:15 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق بالمحافظة مع ما تشهده من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقامت مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية بتكثيف جهود سحب مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية وعلى الطريق الدولى الساحلى بمدن مرسي مطروح والضبعة والعلمين والحمام.

ففى مدينة الحمام، أكد رمضان الباجورى نائب رئيس المدينة، أنه تمت أعمال رفع مياه الأمطار بطريق الدولي الساحلي وطريق الملاحة حيث تم الدفع بـ٣ سيارات و٢ موتور شفط وطرد تابعين الحملة الميكانيكية، كما تمت الاستعانة بمعدات مرفق مياه الحمام بـ٢موتور شفط وطرد وكذلك معدات التابعة لإدارة المطافئ حتى يتم كسح مياه الأمطار وإعادة فتح الطريق.

وأوضح العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة، أنه تم سحب تجمعات مياه أمطار من الطريق الدولي الساحلي أمام عدد من القرى السياحية باستخدام سيارة مكافحة السيول الجديدة بتواجد وتعاون رجال المرور المركزي قيادة مرور سيدي عبدالرحمن مع تكثيف جهود مراجعة وصيانة أعمدة الكهرباء وإنارة الكشافات في عدد من المناطق والقرى.

وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أنه جارٍ رفع تراكمات المياه من ميدان أبوطرام وشارع المديرين وأمام فندق ريم علي الكورنيش، وسيعقب ذلك رفع تراكمات مياه الأمطار من مناطق حديقة النصر والريفية وك 2 وك 3 وسحب مياه الأمطار من المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحى أو شنايش صرف مياه الأمطار، وكذلك تكثيف الجهود لإزالة أى تراكمات لمياه الأمطار على الطريق الدولى الساحلى بالتعاون مع مجالس المدن.

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