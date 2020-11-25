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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تركيب 4500 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الفيوم

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:03 م
تركيب قطع موفرة
تركيب قطع موفرة لمياه
الفيوم - زينب علاء
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أعلن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم البدء فى تركيب ٤٥٠٠ قطعة موفرة لمياه الشرب بدور العبادة داخل المحافظة كدفعة أولى بالتعاون مع مجلس مدينة الفيوم، حرصًا على كل نقطة مياه والحفاظ عليها من الإهدار وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى المجتمع.

وأشار إلى أن القطع الموفرة الذكية صنعت خصيصًا لهذا الغرض وهو تقليل كميات المياه المتدفقة من الصنابير والتى تستخدم قدر حاجة الانسان، وقد تم البدء بدور العبادة كونها أكثر الأماكن استخدامًا لمياه الشرب حيث تم تركيب القطع بثلاثة مساجد بمنطقة قحافة ومسجد بشارع عدلى يكن وكنيسة بحى لطف الله.
تركيب 4500 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الفيوم
تركيب 4500 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الفيوم
تركيب 4500 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الفيوم
تركيب 4500 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الفيوم
تركيب 4500 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الفيوم
تركيب 4500 قطعة موفرة للمياه بدور العبادة في الفيوم

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