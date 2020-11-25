سنغافورة تستضيف معرضًا تجاريًا إقليميًا لتعزيز السياحة

فتح معرض تجاري إقليمي أبوابه في سنغافورة الأربعاء، وقال مجلس السياحة السنغافوري، إنه "أول معرض سياحة تجاري دولي يقام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ تفشي فيروس كورونا المستجد".وقال شان شون وزير التجارة والصناعة السنغافوري في بيان إن حوالي 1000 شخص من 15 دولة يشاركون في المعرض، الذي يستمر يومين ويقدم حلول لقطاع السياحة في عصر جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف شان أن الجائحة أصابت صناعة السفر العالمي بما يشبه الشلل، وهو ما سبب أضرارا كبيرة بالنسبة للدول ذات الأسواق المحلية المحدودة.وقال للمشاركين في المعرض إن سنغافورة لم تنتظر وصول لقاح مضاد للفيروس ولم تنتظر أن يوجه إليها فيروس كورونا ضربة قوية.يذكر أن أغلب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تغلق حدودها منذ مارس الماضي مع فرض قيود مشددة على القادمين من الخارج، سواء من المواطنين العائدين أو الأجانب الذين يقيمون فيها منذ فترات طويلة أو لديهم تصاريح عمل.ووقعت سنغافورة اتفاقيات بشأن سفر رجال الأعمال أو السفر الضروري مع جيرانها بما في ذلك الصين واليابان وماليزيا، وفتحت حدودها من جانب واحد أمام القادمين من أستراليا وبروناي والصين ونيوزيلاند وفيتنام.كما تسمح للقادمين من هونج كونج بالدخول إليها بدون حجر صحي بعد 10 أيام من الآن.