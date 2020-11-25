رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القاهرة «مش راسية على بر».. نفت تعطيل الدراسة ثم فاجأت الجميع

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:33 م
أمطار
أمطار
مصطفى عبدالله
طباعة
تسبّبت موجة الطقس السيئ في تضارب البيانات بمحافظة القاهرة التي تعرضت لموجة أمطار غزيرة مساء اليوم تسببت في تعطيل طريق المنصة بمصر الجديدة ومدينة نصر.

وبعثت محافظة القاهرة بيانًا أهابت فيه بأنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة.. حيث إن الدراسة مستمرة دون أي تعطيل.

لم تمر أكثر من 15 دقيقة حتى أرسلت المحافظة بيانًا رسميًا أشارت فيه إلى تعطيل الدراسة غدًا بمدارس القاهرة بسبب تعرضها لموجة طقس سيئ.

وتفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددًا من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية بعد سقوط هطول أمطار غزيرة عصر اليوم، ليهيب اللواء خالد عبدالعال بمواطني العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها العاصمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

بسبب الأحوال الجوية.. تعليق العمل بمعرض الكتاب بدار الأوبرا

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

الصور

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

أمطار في الأسمرات

image description

أمطار على منطقة العجمي بالإسكندرية

الأكثر قراءة

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

دراسة: تحور كورونا لا يسرع من انتشاره

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة طبية تكشف أعراض جديدة للإصابة بكورونا

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

أيام زمان

اعترافات «جانجاه» عن أزمة نجاة الصغيرة مع شقيقتها السندريلا

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

بعد تكريمه.. فتحى سليمان: روسيا ساندت مصر بصورة مشرفة

عبدالجواد ياسين يُفنِّد المغالطات الكبرى حول الدين والتدين والديانة فى «اللاهوت»

«النزوح نحو الممكن».. جديد القاص العراقي هيثم الخدرجي

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)