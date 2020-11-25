القاهرة «مش راسية على بر».. نفت تعطيل الدراسة ثم فاجأت الجميع

تسبّبت موجة الطقس السيئ في تضارب البيانات بمحافظة القاهرة التي تعرضت لموجة أمطار غزيرة مساء اليوم تسببت في تعطيل طريق المنصة بمصر الجديدة ومدينة نصر.وبعثت محافظة القاهرة بيانًا أهابت فيه بأنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة.. حيث إن الدراسة مستمرة دون أي تعطيل.لم تمر أكثر من 15 دقيقة حتى أرسلت المحافظة بيانًا رسميًا أشارت فيه إلى تعطيل الدراسة غدًا بمدارس القاهرة بسبب تعرضها لموجة طقس سيئ.وتفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددًا من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية بعد سقوط هطول أمطار غزيرة عصر اليوم، ليهيب اللواء خالد عبدالعال بمواطني العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها العاصمة.