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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مجلة نور للأطفال تقدم أغنية جديدة لأمير الشعراء

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:32 م
مجلة نور للأطفال
مجلة نور للأطفال
أميرة العناني
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أصدرت مجلة نور للأطفال والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر أغنية جديدة بعنوان: "النيلُ العَذبُ هُوَ الكَوثَر... وَالجَنَّةُ شاطِئُهُ الأَخضَر"، لأمير الشعراء أحمد شوقي، من غناء الطفل خالد صادق، بصحبة كورال أطفال، وألحان إبراهيم أحمد، وإشراف الدكتورة نهى عباس، رؤية فنية ومونتاچ محمد ربيع.

تأتي الأغنية في إطار مبادرة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر "النيل حياة" التي تستهدف التوعية بأهمية نهر النيل الذي يوحد الشعوب، والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

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