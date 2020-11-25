شاهد.. أفضل مهارات وأهداف دييجو أرماندو مارادونا

توفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا منذ قليل، عن عمر يناهز الستين عامًا.





مارادونا رحل عن عالمنا بعد تعرضه لسكتة قلبية اليوم، ليغادر هذا العالم، تاركًا إرثه وكل ما قدمه في كرة القدم والذي أخرج أجيالًا تعشق الساحرة المستديرة.





رحل مارادونا لكن سحره سيبقى، سيظل مصدر إلهام لكثيرين من مشجعي كرة القدم ولاعبيها.. سيظل أحد أفضل من لمس كرة القدم إن لم يكن أفضلهم على مر التاريخ.





مارادونا سطر تاريخًا مع أرجنتينيوس جونيورز، بوكا جونيورز في الأرجنتين.. برشلونة في إسبانيا ونابولي في إيطاليا.. قاد بلاده للمجد العالمي عام 1986، عظمته لا تقتصر على إنجازاته أو أهدافه، بل مهاراته وتأثيره في كرة القدم بشكل عام.



