مايا مرسي تشكر وزير العدل لتضامنه مع ظاهرة مواجهة العنف ضد المرأة

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، للمبادرة التى اتخذتها الوزارة تحت رعايته بإضاءة محكمة الأسرة بحلوان ومحكمة الأسرة بالزيتون باللون البرتقالي تزامنًا مع بدء الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وتقديرها لهذه المبادرة، مؤكدة أن وزارة العدل دائمًا داعمة ومساندة لقضايا المرأة وراعية لحقوقها.كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن تلك المبادرة تعد استمرارا للجهود الداعمة التى تتخذها الدولة المصرية تجاه مناهضة العنف ضد المرأة، وإيمان القيادة السياسية بدور المرأة الفاعل في عملية البناء والتنمية، ودورها الأساسي فى تنشئة الأجيال القادمة.