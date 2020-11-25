مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر تحرر 135 محضر ضبط لبضائع متنوعة

حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، 135 محضر ضبط جمركي لبضائع متنوعة.وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أن المضبوطات عبارة عن قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وصحية وتجميل ومنزلية ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات.وأضافت أن قيمة المضبوطات بلغت مليونا و60 ألفا و650 جنيها، مشيرة إلى أن جميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك.وتم التصالح في جميع المحاضر وسداد الغرامة الجمركية المستحقة.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.