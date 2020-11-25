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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

أقوال شهود عيان في تعدي سائق على زميله بشومة في النهضة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:06 م
تعدي سائق على زميله
تعدي سائق على زميله
داليا عبد الباسط
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أقرّ شهود عيان في واقعة تعدي سائق على زميله بشومه وأسفر عن إصابته بكسر حاد في الجمجمة بأن المتهم وائل.س، معروف بين السائقين بالمنطقة بسوء أخلاقه ومشاجراته المستمرة مع زملائه، إضافة إلى تعاطيه المواد المخدرة بكثافة عالية وارتكابه الكثير من المشاجرات دون وعي.

وأقروا أنهم فوجئوا بنزول المتهم من التوك توك وبحوزته شومة، وقام بتكسير زجاج التوك توك الخاص بالمجنى عليه، وعندما حاولنا التدخل أقر بأن المجنى عليه قام بسبه بالألفاظ وانهال على المجنى عليه بالشومة ولذا بالفرار.

كانت نيابة السلام قد أمرت بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدى على سائق آخر بآلة حادة شومة بسبب أولوية المرور بمنطقة النهضة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وائل.س قام بالتعدى على سائق توك توك بعد مشاجرة نشبت بينهم، بسبب أولوية المرور.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة النهضة يفيد بوصول «غنام.م» سائق مصاب بكسر فى الجمجمة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين قيام سائق بالتعدى عليه بآله حادة بسبب أولوية المرور وتم ضبطه واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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