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الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شرق القدس

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:17 م
الاحتلال
الاحتلال
أ ش أ
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استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، حسبما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن الشاب نور جمال شقير (37 عاما)، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال لدى مروره على حاجز الزعيم. ولاحقا استدعت مخابرات الاحتلال والد وأشقاء الشهيد شقير للتحقيق في مركز "المسكوبية".

من جهته، قال محافظ القدس عدنان غيث إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شقير في الثلاثينات من عمره بدم بارد، بينما كان يستقل مركبته.

وأضاف أن قوات الاحتلال ارتكبت العديد من الجرائم المماثلة بحق المقدسيين على الحواجز وفي الساحات والميادين.

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