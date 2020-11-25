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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«دكان الفرحة».. تسليم 25 جهاز عروسة لليتيمات بالفيوم

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:53 م
دكان الفرحة
دكان الفرحة
الفيوم - زينب علاء
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قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتسليم 25 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات غير القادرات المقبلات على الزواج، بمحافظة الفيوم، المقدمة من صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي، ضمن المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة" أكبر قافلة إنسانية في العالم لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات مصر.

جاء ذلك بحضور شادي سالم مدير قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومي أسامة مسئول صندوق تحيا مصر بالفيوم، ومحسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والدكتور محمد رجب مدير الجمعية.

أشاد محافظ الفيوم فى كلمته بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في رعاية الأيتام وغير القادرين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وكذا رسم البهجة على وجوههم، من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودي الدخل، وذلك من خلال وعي القيادة السياسية باحتياجات المواطنين؛ لتوفير حياة كريمة لمحدودى الدخل وغير القادرين.

كما أعرب المحافظ عن سعادته للدور الإيجابي الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، والجهاز التنفيذي بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي في توصيل المساعدات للمستحقين، مشيرًا أن هذه المبادرات تجسد معاني التكافل الاجتماعي، ودور صندوق تحيا مصر، وقوته في دعم الدولة ودعم المواطنين لما يقدمه من مساعدات للمجتمع.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من الإصابة أو العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن جهته أشار رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، أن جهاز العرائس شمل الأجهزة الكهربائية وهي "غسالة، وثلاجة، وبوتاجاز، ومروحة، وخلاط، وسخان مياه، ومكواه" بالإضافة إلى كرتونة ملابس، وشنطة أدوات شخصية، وشنطة أدوات تجميل، وطقم أواني.

وفي نهاية الحدث، قدم محافظ الفيوم التهنئة للمستفيدات، متمنيًا لهن حياة سعيدة، ثم سلم درع الجمعية لمسئولي صندوق تحيا مصر، ووكيل وزارة التضامن.

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