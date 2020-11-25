بوروندي تحث الأمم المتحدة للضغط على رواندا لتسليم المنشقين

طلبت بوروندي من الأمم المتحدة الضغط على رواندا لتسليم أشخاص يشتبه في تخطيطهم لانقلاب عام 2015، مع اقتراب الجارتين من تحسين العلاقات التي توترت بعد أن أدت محاولة الرجل القوي السابق بيير نكورونزيزا للبقاء في السلطة إلى اندلاع صراع دموي في البلاد الواقعة في وسط افريقيا.وتحاول بوروندي تجديد العلاقات مع العديد من الجيران والمنظمات الدولية بعد سنوات من العزلة في عهد نكورونزيزا، الذي تجنبت حكومته الدبلوماسيين الأجانب وطردت بعضا من كبار المسؤولين، ومن بينهم ممثلو منظمة الصحة العالمية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.وقد زادت حدة التوتر بسبب الإدانة الدولية الواسعة النطاق لقرار نكورونزيزا الترشح لإعادة انتخابه في عام.2015ومنذ وفاة نكورونزيزا في منصبه في يونيو، طلب خليفته إيفاريست ندايشيمي من صندوق النقد الدولي تخفيف أعباء الديون، كما طلب قبول بوروندي في المنظمة الدولية للفرانكوفونية واستقبل العديد من وفود الأمم المتحدة.