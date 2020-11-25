باكستان تستبعد فرض إغلاق آخر لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

استبعد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن تلجأ حكومته إلى فرض إغلاق آخر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا أو كوفيد- 19، مناشدا الجمهور التعاون مع الحكومة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تشديد القيود.وفي حديث صحفي أدلى به، الأربعاء، قال خان إن السلطات "قلقة" من تزايد الضغط على المستشفيات والأطقم الطبية جراء الارتفاع في أعداد إصابات كوفيد- 19، حسب ما نقلته صحيفة "دون" المحلية في نسختها الإلكترونية.مع ذلك، استبعد رئيس الوزراء فرض إغلاق تام، قائلا إن الحكومة لا تريد "أن يموت الناس بسبب الجوع، بينما تحميهم من فيروس كورونا"، مضيفا أن صادرات البلاد تحسنت أخيرا، ولا تريد الحكومة إلحاق الضرر بها مرة أخرى بإغلاق المصانع والشركات.ولفت إلى أن بلاده قد تمكنت من التغلب على الموقف في يونيو الماضي، عندما شهدت ذروة الموجة الأولى، من خلال "التعاون واتخاذ الاحتياطات"، حاثا الجمهور على فعل الشيء نفسه مرة أخرى.وفي إشارة إلى الزيادة السريعة في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس، بيّن خان ضرورة تجنب التجمعات الكبيرة، لأن الاختلاط عن قرب يزيد من انتشار كوفيد- 19.وردا على سؤال بخصوص التجمعات الجماهيرية التي تنظمها أحزاب المعارضة، قال رئيس الوزراء إن تلك التجمعات لن تسفر عن شيء، وإن المعارضة تعرض بذلك حياة الناس للخطر.وسجلت باكستان أكثر من 382 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، منها أكثر من 7 آلاف و800 حالة وفاة منذ أن وصل إليها الفيروس في أواخر فبراير.