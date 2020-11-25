رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تستبعد فرض إغلاق آخر لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:54 م
عمران خان
عمران خان
أ ش أ
طباعة
استبعد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن تلجأ حكومته إلى فرض إغلاق آخر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا أو كوفيد- 19، مناشدا الجمهور التعاون مع الحكومة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تشديد القيود.

وفي حديث صحفي أدلى به، الأربعاء، قال خان إن السلطات "قلقة" من تزايد الضغط على المستشفيات والأطقم الطبية جراء الارتفاع في أعداد إصابات كوفيد- 19، حسب ما نقلته صحيفة "دون" المحلية في نسختها الإلكترونية.

مع ذلك، استبعد رئيس الوزراء فرض إغلاق تام، قائلا إن الحكومة لا تريد "أن يموت الناس بسبب الجوع، بينما تحميهم من فيروس كورونا"، مضيفا أن صادرات البلاد تحسنت أخيرا، ولا تريد الحكومة إلحاق الضرر بها مرة أخرى بإغلاق المصانع والشركات.

ولفت إلى أن بلاده قد تمكنت من التغلب على الموقف في يونيو الماضي، عندما شهدت ذروة الموجة الأولى، من خلال "التعاون واتخاذ الاحتياطات"، حاثا الجمهور على فعل الشيء نفسه مرة أخرى.

وفي إشارة إلى الزيادة السريعة في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس، بيّن خان ضرورة تجنب التجمعات الكبيرة، لأن الاختلاط عن قرب يزيد من انتشار كوفيد- 19.

وردا على سؤال بخصوص التجمعات الجماهيرية التي تنظمها أحزاب المعارضة، قال رئيس الوزراء إن تلك التجمعات لن تسفر عن شيء، وإن المعارضة تعرض بذلك حياة الناس للخطر.

وسجلت باكستان أكثر من 382 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، منها أكثر من 7 آلاف و800 حالة وفاة منذ أن وصل إليها الفيروس في أواخر فبراير.

موضوعات متعلقة

بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الطقس السيء

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

بعد إعلان مسحة كورونا... تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع فى «قمة القرن»

بسبب الأحوال الجوية.. تعليق العمل بمعرض الكتاب بدار الأوبرا

الصور

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

أمطار في الأسمرات

image description

أمطار على منطقة العجمي بالإسكندرية

الأكثر قراءة

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

دراسة: تحور كورونا لا يسرع من انتشاره

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة طبية تكشف أعراض جديدة للإصابة بكورونا

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

بعد تكريمه.. فتحى سليمان: روسيا ساندت مصر بصورة مشرفة

عبدالجواد ياسين يُفنِّد المغالطات الكبرى حول الدين والتدين والديانة فى «اللاهوت»

«النزوح نحو الممكن».. جديد القاص العراقي هيثم الخدرجي

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)