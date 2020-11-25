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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تقدم 20 مليون يورو إضافية كمساعدات شتوية للنازحين السوريين

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:58 م
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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تعتزم ألمانيا تقديم 20 مليون يورو إضافية كمساعدات شتوية للنازحين السوريين.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن هذه الأموال ستتدفق إلى صندوق تابع للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وأضاف السياسي الاشتراكي أن الوضع الإنساني في شمال غرب سورية كارثي مشيرا إلى أن هناك نحو 7ر2 مليون نازح داخلي يحتاجون في هذه المنطقة إلى المساعدة الإنسانية "وفيروس كورونا المنتشر يفاقم الموقف".

وتابع ماس، أن الشتاء يقف على الأبواب الآن "وعندما يبرد الجو هناك ويهطل المطر بلا توقف أو حتى يهطل الجليد، فإن الموقف في أماكن الإقامة التي هي في غالبها غير كافية، سيتحول سريعا إلى تهديد للحياة".

وسيتم توزيع المساعدات عبر منظمات سورية ودولية غير حكومية.. بالإضافة إلى منظمات إغاثية تابعة للأمم المتحدة، إلى السكان المحتاجين في شمال غرب سورية.

بالرغم من ذلك، أكد الوزير أن المساعدات الإنسانية تنقذ حياة محتاجين لكنها لا يمكنها أن تحل الصراع في سورية حلا سياسيا دائما، ولهذا فإن ألمانيا ستواصل دعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون الرامية إلى القيام بعملية سياسية من أجل حل الصراع.

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