ضغوط إسرائيلية ودولية لوقف صرف رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس الثلاثاء وجود ضغوط إسرائيلية ودولية على السلطة الفلسطينية "لوقف صرف رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين" من السجون الإسرائيلية.وقال فارس في لقاء صحافي في مكتبه في رام الله "هناك ضغوط دولية أميركية وأوروبية وإسرائيلية على السلطة الفلسطينية لوقف صرف رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين"، مشيرا الى وجود "قلق كبير" إزاء ذلك.وقرّرت إسرائيل في فبراير 2019 اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من عائدات أموال الضرائب التي تفرضها على المنتجات الفلسطينية ويتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المبالغ تساوي المخصصات التي تدفعها السلطة لأسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وتسبب ذلك بأزمة حادة بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية. إذ أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قضية الأسرى خط أحمر ولا يجب المساس برواتبهم.وقال فارس "المطلوب من العالم عدم الانحياز لموقف المحتل"، معتبرا أن "الحري بهم الضغط على المحتل لوقف تعذيب الأسرى والاعتقال الإداري".وأضاف أن الرئيس الفلسطيني "قرّر دمج 7800 أسير محرر في الأجهزة الامنية والمدنية للسلطة الفلسطينية. كما شكّل لجنة من مسئولين فلسطينيين لتبحث آلية صرف الرواتب لأكثر من4200 أسير لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال".وأشار إلى أن "هناك حوالى 450 أسيرا من موظفي السلطة، وبالتالي يتقاضون رواتبهم كموظفين وليس رواتب أسرى".وعبّر قدورة فارس عن مخاوف من استمرار الضغوط على القيادة الفلسطينية لإلغاء قانون الأسرى والمحررين الذي أقرته السلطة الفلسطينية عام 2004 وتم تعديله عام 2014.وقال "نرفض مطلقا أن يتم تحويل رواتب الأسرى الى رواتب شئون اجتماعية"، مشيرا الى ضغوط أيضا على المصارف التي تتعامل مع هذه الرواتب.ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، تم اعتقال أكثر من مليون فلسطيني، بحسب فارس.ونادي الأسير الفلسطيني مؤسسة أهلية فلسطينية تعنى بشئون الأسرى.واعتبر فارس أن اقتطاع رواتب الأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية "سرقة".واقترح أن "تُدمج رواتب جميع الأسرى في رواتب القطاع العام لموظفي السلطة أو اعتماد البطاقة الذكية، لأننا نريد استمرار الرواتب وأيضا لا نريد أن يتم المساس والضرر في البنوك" في الأراضي الفلسطينية.