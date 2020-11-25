«أتمنى أن نلعب الكرة فى السماء».. بيليه ينعى وفاة مارادونا برسالة مؤثرة

نعى البرازيلي بيليه، أسطورة كرة القدم، وفاة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا منذ لحظات.





وتوفى دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الستين عامًا بعد تعرضه لسكتة قلبية.





ونشر بيليه منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيه: يا لها من أخبار محزنة. لقد فقدت صديقًا عظيمًا وخسر العالم أسطورة. لا يزال هناك الكثير مما يمكن قوله، ولكن في الوقت الحالي فليعطي الله القوة لأفراد الأسرة. في يوم من الأيام، أتمنى أن نلعب الكرة معًا في السماء.