حبس سائق توك توك لتعديه على زميله بشومة بالنهضة

أمرت نيابة السلام، الأربعاء، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على سائق آخر بآلة حادة شومة بسبب أولوية المرور بمنطقة النهضة.كشفت التحقيقات، عن أن المتهم وائل.س قام بالتعدى على سائق توك توك بعد مشاجرة نشبت بينهما، بسبب أولوية المرور بمنطقة النهضة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة النهضة يفيد بوصول غنام.م، سائق، مصاب بكسر فى الجمجمة وبإجراء التحريات اللازمة تبين قيام سائق بالتعدى عليه بآله حادة، بسبب أولوية المرور وتم ضبطه واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.