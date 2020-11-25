إعفاء أبناء شهداء الجيش الأبيض من المصروفات بجامعة بنها

وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، على إعفاء أبناء شهداء الجيش الأبيض من المصروفات الدراسية.جاء ذلك، خلال مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، في إطار الدور المجتمعي لجامعة بنها ومراعاة البعد الاجتماعي لأسر شهداء الجيش الأبيض تقديرا وعرفانا بفضلهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.في وقت سابق قررت محافظة القليوبية منح العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستوياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، فيما عدا مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم وما يتبعها، إجازة إستثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم بما يضمن حسن سير العمل بانتظام واضطراد، على ان تكون نسبة الحضور اليومية بحد أدنى 50% من قوة العمل، وذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اى تداعيات محتملة من فيروس كورونا المستجد.أشار محافظ القليوبية، إلى أن تكون الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا، أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية.كما قرر المحافظ حظر عقد الندوات واللقاءات التى من شأنها تجمع المواطنين وجها لوجه بجهات العمل التابعة للمحافظة أو غيرها على أن يتم الاكتفاء بعقدها عن طريق الفيديو كونفرانس والوسائل الإلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.