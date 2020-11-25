سقوط سور عقار بحى ثان المنتزه دون حدوث إصابات

تسبب الطقس السيئ بمحافظة الإسكندرية في سقوط سور بأحد العقارات بحى ثان المنتزه، والذي سقط على العقار المجاور، محدثًا تلفًا بالطابق الأخير دون خسائر في الأرواح.وتلقى اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، اليوم، بلاغًا يُفيد بسقوط سور بشارع نعمة الله المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة المندرة بحري.وتم علي الفور الانتقال لموقع البلاغ ومعاينة العقار بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان والقوات الأمنية، وتبين عدم وجود خسائر أو إصابات، كما تبين أن سقوط السور على العقار المجاور المكوَّن من خمسة طوابق أدى إلى حدوث تلفيات بالطابق الأخير بالعقار، ولكن دون حدوث أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.