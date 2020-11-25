تكريم فريق جامعة الأزهر الفائز بمسابقة «إيناكتس العالمية»

كرمت إدارة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الشباب المشاركين في ملتقى الإبداع، «Innovation arena»، الذي يعقد للعام الخامس على التوالي، ضمن فعاليات Cairo ICT، وشهد الاحتفال تكريم الفريق المصري الفائز بمسابقة إيناكتس العالمية على ٣٢ جامعة مشاركة من كل دول العالم.وضم الفريق الفائز طلاب جامعة الأزهر، يحيى الغنيمي، ونادين خالد، وشريف سيد، فيما تم منح الطلاب الثلاثة جائزة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقديرا لجهود هؤلاء الطلاب في هذه المسابقة.من جهتها وجهت منى خليل، المدير التنفيذي لمعرض كايرو آي سي تي، الشكر لكل الطلاب والشباب وأصحاب المشروعات والأفكار الناشئة المشاركين في ملتقى الإبداع الخامس، مشيرا إلى أن الجيل الجديد هم بوصلة للمستقبل، وهؤلاء الشباب قادرون بالفعل على العبور بالمجتمع إلى بر الأمان من خلال قدراتهم على التواصل مع كل فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.وأكدت خليل أن الشباب بالفعل لديهم القدرة على حل مشاكل المجتمع، التي نواجهها متوجه بالتحية إلى فريق ايناكتس ايجيبت، الذي جمع شباب مصر ومكنهم من الوصول بأفكارهم خارج حدود مصر.من جهتها قالت الدكتورة فاطمة سري، الرئيس التنفيذي لـ"ايناكتس ايجيبت" أنه علينا أن نثق في شباب مصر وفي وقدرته فهولاء الشباب هم شباب إيجابي ويحتاج فقط إلى الفرصة، التي إن وجدت يقدر هؤلاء الشباب على الإنجاز في مساعدة المجتمع، فيما توجهت بالشكر على ملتقى الإبداع، الذي يقام تحت مظلة معرض كايرو أي سي تي 2020، والذي يعتبر فرصة مهمة لتلاقي الأفكار والإبداع.من جانبه قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، إن الفريق الفائز تحمل مشقة كبيرة في السفر من أسيوط وفي تنفيذ مهمة المشروع الفائز، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب فخر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وفخر لمصر كلها والمؤسسة الأزهر الشريف.وأكد صديق أن الشباب الفائزين بمسابقة ايناكتس العالمية استطاع أن يتخطى الإحباط، الذي واجهه واستطاع ان يحقق هذا النجاح بكل تقدير، لافتا إلى أن مصر غنية بشبابها الذين تصل نسبتهم إلى أكثر من ٦٠% من المجتمع المصري وبهم نستطيع عبور أي محن وبناء وتقدم وازدهار لمصر.وخلال الحفل تقدمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجائزة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه للفريق المصري الفائز من جامعة الأزهر الشريف في مسابقة ايناكتس العالمية بتوجيه من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك تقديرًا لجهودهم في الفوز بمسابقة ايناكس العالمية ٢٠٢٠ لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية.ويشهد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، ملتقى الإبداع «Innovation arena» للعام الخامس على التوالي، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي يقام بدعم FinTech Egypt وNilePreneurs.وشارك في الملتقى آلاف المبدعين ورواد الأعمال للاستفادة من الفعاليات الضخمة التي ضمها ملتقى الإبداع هذا العام، سواء على مستوى الجلسات النقاشية التي شارك بها خبراء ريادة الأعمال والإبداع، أو على مستوى اللقاءات الفردية التي سيتم عقدها داخل الملتقى بحضور ممثلي الجهات المالية الداعمة للمشروعات الناشئة.وشهد ملتقى الإبداع انعقاد مجموعة من اللقاءات الفردية لمناقشة كيفية إتمام عمليات التوسع الاستثماري للشركات الناشئة، حيث تقوم كل من: Falak Startups وEFG EV Fintech وAUC Venture Lab وiHub، كذلك تقوم كبريات الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية بشرح حلولها ومنتجاتها الداعمة لرواد الأعمال والتي تمكنهم من بدء مشروعاتهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل.بجانب استعراض العديد من قصص النجاح لشخصيات مصرية استطاعت الوصول لمستويات إقليمية وعالمية، بهدف إلقاء الضوء على نقاط القوة التي ركزوا عليها واستغلوها من أجل الوصول لتحقيق أهدافهم، بجانب قيامهم بتقديم نصائح ذهبية تساعد رواد الأعمال على شق طريق النجاح.