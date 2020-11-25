تعطيل الدراسة غدًا الخميس بالمدارس والمعاهد الأزهرية بمطروح

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مد تعطيل الدراسة إلى غد الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة (طلاب ومدرسين).وأكد محافظ مطروح منح الموظفات اللاتي لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غدًا نظرًا لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بمحافظة مطروح.