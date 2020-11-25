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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر سلة خامات «أوبك» يرتفع إلى 45.51 دولار للبرميل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:57 م
أوبك
أوبك
وكالات
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أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع، أمس الثلاثاء، 76 سنتا ليصل إلى 51. 45 دولار للبرميل، مقابل 75. 44 دولار، الإثنين الماضي.

وذكرت نشرة وكالة أنباء (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 43. 52 دولار للبرميل.

ويعتقد على نطاق واسع أن التأكيدات الصادرة عن الوكالات المعنية بشئون الطاقة بأن إمدادات النفط العالمية لم تتأثر بالهجوم الإرهابي على منشأة جدة النفطية- ساهم في المحافظة على وتيرة الارتفاع النسبي لأسعار النفط في السوق العالمية.

كما يؤكد المراقبون أن ارتفاع أسعار النفط يعود أيضا إلى أن السوق العالمية تتطلع بتفاؤل إلى الاجتماعين المقبلين لمنظمة (أوبك) في 30 نوفمبر الجاري، والاجتماع الثاني عشر (لأوبك +) في الأول من شهر ديسمبر المقبل، حيث يميل التوجه بشكل قوي نحو خفض الإنتاج لتحالف دول (أوبك +)، بواقع 7. 7 مليون برميل في اليوم لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر اعتبارا من مطلع العام القادم.

وكانت اللجنة المشتركة لتحالف (أوبك +) قد طالبت، الثلاثاء الماضي، بمواصلة الالتزام بخفض الإنتاج لدعم استقرار السوق العالمية، إضافة إلى ارتياح اللجنة الوزارية للالتزام الكبير للدول الأعضاء بخفض الإنتاج، والذي فاق التوقعات.

ويرى العديد من المراقبين أن مستويات الأسعار الحالية لها علاقة أيضا بردود السوق الإيجابية بشأن التوصل إلى لقاح لفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، طرحته شركة موديرنا الأمريكية للصناعات الدوائية، بعد إعلان سابق لشركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك عن قرب طرحهما للقاح عالمي واعد ضد الفيروس، وهو ما يعني في نظر المراقبين عدم الحاجة إلى عمليات إغلاق مستقبلية وعودة الحركة والسفر تدريجيا.

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