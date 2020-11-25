«بيت العائلة» بجنوب المنيا يبحث سبل التصدي للشائعات

عقد الشيخ محمد صابر حبيب أمين عام بيت العائلة المصرية بملوي جنوب محافظة المنيا، اجتماعا استعرض خلاله ضرورة عقد لقاءات بالكنيسة المصرية للتصدي والقضاء على الشائعات المغرضة التي تنهش في بنيان الجسد المصري.حضر الاجتماع القس أوغسطونيوس إيليا الأمين المساعد لبيت العائلة وطه والي رئيس لجنة الشباب والمهندس أحمد أمين رئيس لجنة الثقافة الأسرية وجمال فؤاد المدير التنفيذي لبيت العائلة والشيخ نصر الدين محمد محمد رئيس لجنة الخطاب الديني.وأكد الشيخ محمد صابر أن الاجتماع تناول ضرورة التصدي والقضاء على الشائعات المغرضة من خلال تكوين جبهة للتصدي لهذه الأفكار المغلوطة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حتى نتمكن من مواجهة من القضاء علي هذه الشائعات ومروجيها وحماية وطننا الغالي مصر.بينما أوضح القس أغسطينوس أن التصدي للشائعات المغرضة والقضاء عليها تتم من خلال عقد لقاءات سواء بالكنيسة المصرية أو أي مكان آخر لوضع الخطوط العريضة والخطوات؛ للتصدي لهذه الشائعات التي تهدف إلي هز الكيان الداخلي لمصر.وأضاف جمال فؤاد أن الشائعات خطر كبير يجب التصدي له بكافة الوسائل والطرق وبيت العائلة المصرية بملوي يعمل جاهدا من أجل القضاء على هذه الشائعات، والتصدي لمروجيها الذين لا يبغون الخير لوطننا الغالي.وأشار الشيخ نصر الدين محمد محمد أن مصر هي صاحبة الحضارة وأم العالم كما أنها أم العرب وأخوال أبناء قريش لذلك لا بد وأن يتم تنمية كوادر ثقافية تقوم ببناء الوعي الصحيح والحوار المثمر، وذلك تنفيذا لتعليمات فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكرازة المرقسية.