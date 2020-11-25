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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد عملية شفط مياه الأمطار بالمحاور المرورية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:51 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
عبدالله هشام
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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية في عدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.

أشار المحافظ، إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كل الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.

كما قاد المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار بمحور 26 يوليو والطريق الدائري، مشددا على نشر المعدات بصورة جيدة تضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في العمل في ظل تعرض المحافظة لموجة من سقوط الأمطار بعدد من القطاعات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

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