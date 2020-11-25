تعطيل الدراسة بجامعة القاهرة غدًا

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة للطلاب غدا الخميس بجامعة القاهرة، بالتنسيق مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.وقالت المحافظة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية؛ لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.