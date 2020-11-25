رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ: الالتزام بالتدابير الاحترازية السبيل الوحيد لتجاوز أزمة كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:45 م
النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال
إسلام نصير
طباعة
أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، جاءت كاشفة لما قد تشهده الأيام المقبلة حال عدم الالتزام من جانب المواطنين، كما أنها عبرت عن حرصه على سلامة المواطنين.

وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن وعي المواطنين والالتزام بكافة التدابير اللازمة بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة، سيكون السبيل الرئيسي نحو تقليل عدد الإصابات وعدم الدخول في نسب متزايدة  تؤدي لفرض العديد من الإجراءات الصارمة التي سبق وأن فرضتها الدولة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس السيسي جسدت حرص الدولة على توفير أفضل لقاح لفيروس كورونا لكل المواطنين، مؤكدا أن الأمور كلها حاليًا في أيدي المواطنين، وهم وحدهم قادرون على التقليص من فرص انتشار فيروس «كوفيد- 19».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدًا لسوء الطقس

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

الصور

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

أمطار في الأسمرات

image description

أمطار على منطقة العجمي بالإسكندرية

الأكثر قراءة

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

وفاة الأسطورة «مارادونا»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

دراسة: تحور كورونا لا يسرع من انتشاره

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة طبية تكشف أعراض جديدة للإصابة بكورونا

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
صفوت البياضي
حتى أنت يا بروتس
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
المزيد

الثقافة

عبدالجواد ياسين يُفنِّد المغالطات الكبرى حول الدين والتدين والديانة فى «اللاهوت»

تفكيك «العقل التراثى».. الكاتب العراقى ماجد الغرباوى: نحتاج لإعادة النظر فى أحكام المرأة والجهاد

بعد تكريمه.. فتحى سليمان: روسيا ساندت مصر بصورة مشرفة

«كحقل مليء بالفراشات».. رواية جديدة للجزائرية ياسمينة صالح