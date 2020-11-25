نائب بالشيوخ: الالتزام بالتدابير الاحترازية السبيل الوحيد لتجاوز أزمة كورونا

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، جاءت كاشفة لما قد تشهده الأيام المقبلة حال عدم الالتزام من جانب المواطنين، كما أنها عبرت عن حرصه على سلامة المواطنين.وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن وعي المواطنين والالتزام بكافة التدابير اللازمة بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة، سيكون السبيل الرئيسي نحو تقليل عدد الإصابات وعدم الدخول في نسب متزايدة تؤدي لفرض العديد من الإجراءات الصارمة التي سبق وأن فرضتها الدولة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس السيسي جسدت حرص الدولة على توفير أفضل لقاح لفيروس كورونا لكل المواطنين، مؤكدا أن الأمور كلها حاليًا في أيدي المواطنين، وهم وحدهم قادرون على التقليص من فرص انتشار فيروس «كوفيد- 19».