جلاء الطيري: أكره الفقد والشيخ الطيري هو تاريخي (حوار)

ما هو كتابك المفضل ولماذا؟

أول كتاب شجعك على الكتابة؟

أقرب بيت شعر إلى قلبك.. وهل ينطبق على موقف فى حياتك؟

ألست وعدتنى يا قلب أنى.. إذا ما تبت عن حب ليلى تتوب؟

فها أنا تائب عن حب ليلى.. فمالك كلما ذكرت ليلى تذوب؟

أغرب موقف قابلته فى الوسط الثقافى؟

من هو أقرب أبطال رواياتك وما قصته ولماذا؟

هل تذكرى أول شييء كتبتيه فى حياتك؟ وما هو؟

هل هناك شخصية فى فيلم مفضلة لك ولماذا؟

هل لك موقف مع كاتب كبير تتذكره دائما؟ ما هو؟

لو معك تذكرتين سينما من تدعوه من شخصيات تاريخية؟

هل تومنين بالسحر أو الأعمال؟ وهل مررت بموقف شبيه؟

إذا كتبت قصة عن الموت فى سطر واحد كيف ستكون؟

من جنوب الوطن المنسي، تشتغل في صمت بعيدا عن نداهة المدينة وصخبها، أعمالها جاءت عن القرية لتكون امتداد لكبار الكتاب الذين اشتغلوا على كتابة الجنوب عبر الرواية والقصة القصيرة، قدمت جلاء الطيري روايتها الأولى "نادية القردة"، "ذكريات مفتعلة"، ومن ثم جاءت مجموعتها القصصية الأولى "حكايات بنات"، "اكليزار".. في في حوار الدستور تكشف جلاء الطيري عن شغفها بالشعر، والحياة.تتغير أفضلية الكتب عندى بمرور الخبرات القرائية، فمثلا وأنا فى الحادية عشر من عمرى كان كتاب ألف ليلة وليلة، هو كتابى الأثير إلى قلبى وعقلى لأنه كان المفتتح لكل شيىء هو عالمى السحرى، مدخلى الأول إلى الحكى، وارتياد عوالم من اللامعقول.. كبرت قليلا فكان ماركيز وعزلته المائة، وباتريك زوسكيند وروايته الرائعة العطر، فكلما قرأت كتابا وأعجبنى كان هو المفضل حتى يحل آخر مكانه.المشجع للكتابة قد لا يكون كتابا أو رواية، إنما هى رغبة مفرطة وملحة فى الحكى والبوح وشخوص تتصارع بداخلى وتُريد الخروج ولم أجد لها مفرا سوى الأوراق البيضاء التى تشخصت أمامى فى قصص وحكايات لم أجد لها مسما فى ذلك الوقت.بيتا لقيس بن الملوح.كنت فى غرفة العمليات عند ولادة ابنتى وكنت أشعر بمشرط الجراح وأقول له أنى أشعر بكل شيىء رغم البنج الذى أخذته فقال لى فكرى فى أى شيىء غير أنك هنا فتذكرت هذا البيت وحاولت جاهدة أن أتذكر الشطر الثانى فأجدنى أقول، أذوب....أتوب وأكرره مالم أتذكر سوى هاتين الكلمتين فاعتقد الطبيب أنى فى حالة صوفية ما ولكنه لم يعلم أنى مع قيس.. وليلاه.كنت فى معرض الكتاب وكنت جالسة مع الدكتور والشاعر محمد أبو دومة رحمة الله عليه، والفنان جورج البهجورى وطلب منه الدكتور محمد رسمه ليضع رسمته على غلاف أحد دواوينه فأمسك الفنان بهجورى بالقلم، وبدأ فى الرسم وبعدما فرغ وجدته يعطنى الورقة وقد رسمنى أنا بدلا منه ثم شكر الدكتور أبو دومه ومضى معتذرا أنه سيلبى طلبه فى وقت آخر.. الموقف الثانى عندما كنت فى إحدى الندوات وقام شاعر شاب بإلقاء قصيدته التى نالت استحسان الحضور وتصفيقهم، وكان الشاعر عزت الطيرى من ضمن الحضور، فاستأذن واعتلى المنصة وشكر الشاعر الشاب على قصيدته، وأثنى على إلقائه، وعتب عليه أنه لم يكمل القصيدة، وأكملها هو لنكتشف أن القصيدة للشاعر عزت الطيرى والشاعر الشاب نسبها لنفسه.شخصية ليلى فى قصة فتاة المساءات الجميلة هى الأقرب أو لنقل هى أنا ليلى فى القصة تؤرخ لحياتها من خلال الحفر على الجدران تستعيد فرعونيتها وأصلها الأول فتنقش ما مرت به على الجدران وكذلك جدها يفعل ويرد عليها فالجدران كانت رسائلهما السرية التى لا تمحى بمرور الأيام والسنين، وحين يغتال الزهايمر ذاكرة الجد وتاكل البطلة الوحدة تبقى الجدران هى أنيستها حين الفقد.أول ما كتبت كنت فى المرحلة الجامعية كانت قصة اسمها البنت والتفاح عن فتاة أحبت فأخطأت فلم تجد حلا سوى الانتحار عرضتها على أستاذ مادة النقد فى الجامعة كنت فرحة وأنتظر الأطراء أو حتى التوجيه فهالنى ما وجدته من تعنيف وإدانة وكأننى هى وطالبنى بأن أنهى القصة نهاية إسلامية فيقام عليها الحد حتى تكن عبرة لغيرها، فشلت فى أن أفهمه أنها مجرد قصة، ضحكت فى سرى وتركته ومضيت وأنا أشفق عليه من فكره وعلى من سيتخرجون من تحت يديه.فلورنسا فوستر جنكيز التى قامت بدورها ميريل ستريب وهى سيرة ذاتية لمغنية أوبرا معروفة لا تمتلك مهارة الغناء وصوتها منفرا ولكنها آمنت بنفسها فلم تيأس وشغفها وإخلاصها لما آمنت به جعلها تصل وتحقق حلمها وتجعل الأخرين يصدقونها.لا أنسى الأديب الكبير قاسم مسعد عليوة وقد التقيت به فى إحدى الأمسيات التى تقيمها الجامعة وكنت فى بداياتى وقرأ لى ونصحنى ألا أمزق ما كتبت وأن أحتفظ به قال لى بمرور الأيام والقراءات ستكتسبين خبرة تجعلك تراجعين كتابتك البكر وتعيدين صياغتها.ما القصة التى تحلمين بكتابتها يوما ما؟كل قصة لم تكتب بعد هى حلمى، القصص كالأحلام عندما تتحقق تصبح عادية وأشرع فى الأفضل.لو فرضنا أن تحقق هذا الحلم وكان لى الحق فى عبور الزمن واختيار شخصية تاريخية، سأختار جدى لأنه بالنسبة لى هو تاريخى وماضى وحاضرى سنجلس سويا ونستمع إلى فيلم دعاء الكروان وسأبكى كعادتى فى نهاية الفيلم، بينما جدى يمسح بكم جلبابه دموعى، ويقول لى هو مجرد فيلم، بينما دموعه تنزل على شعرى وهو يضمنى بين يديه.السحر بالنسبة لى من الغيبيات كالجنة والنار والملائكة أؤمن به لكننى لم أره أو أصادفه فى حياتى.م وت هى حروف ثلاث فارقات ما بين حيوات لشخوص ارتبطت بهم تلك الكلمة التى أكرهها الموت هو الفقد هو الغياب الذى لا رجوع منه وأنا أكره الفقد هى كلمة لا تختصر فى سطر.