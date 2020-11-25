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تقارير ومتابعات

نهاية الأميرة.. أسرار من حياة أسمهان في ذكرى ميلادها

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:42 م
أسمهان
أسمهان
نوران إمام
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يصادف اليوم ذكرى ميلاد الصوت الملكي والأميرة الحسناء "آمال الأطرش" والتي اشتهرت بأسمهان، ولدت في الـ25 من نوفمبر عام 1912 ورحلت عن عالمنا عام 1944 ورغم وفاتها في ريعان شبابها إلا أنها تركت بصمة وعلامة في الموسيقى العربية.

كانت حياتها وموتها مليئة بالأحداث الساخنة والغامضة والغريبة فالأميرة آمال الأطرش التي اشتهرت بأسمهان هى ابنة الأمير فهد الأطرش من عائلة الأطرش التي تنتمي لجبل الدروز بسوريا وشقيقة الموسيقار الشهير فريد الأطرش، والتي بدأت أولى سنواتها بوفاة والدها ونشوب الثورة الدرزية مما أدى إلى مغادرة سوريا وسفرها لمصر مع أشقائها فريد وفؤاد لتعيش حياة صعبة وتضطر الأم إلى الغناء فى الحفلات بهدف الإنفاق على أبنائها، حتى تحسنت الأحوال باحتراف فريد الفن.

-عرافة الموت

كانت الأحداث الساخنة والنبوءات ومحاولات القتل والانتحار هي الأكثر حدوثا في حياة أسمهان، ففى سن صغيرة قرأت عرافة الطالع للأميرة الجميلة، ونظرت فى خطوط يدها الرقيقة وظهرت ملامح القلق على وجهها وقالت إن الأميرة الجميلة ستلقى مصرعها فى شبابها ضحية حادث قريب من الماء وسيكون لها ثلاثة أولاد لن تعيش منهم سوى ابنة واحدة.

وعاشت أسمهان طوال حياتها وهى توقن بأن هذه النبؤة سوف تتحقق خاصة وأنها بالفعل فقدت اثنين من أبنائها ولم يبقى سوى ابنتها الوحيدة "كاميليا".

- محاولتا انتحار

حاولت أسمهان الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأقراص المنومة مرة فى جبل الدروز خلال فترة زواجها من ابن عمها ووالد ابنتها الوحيدة كاميليا الأمير حسن الأطرش بعد مشكلات معه وإحساسها بالملل والرتابة، كما حاولت الانتحار مرة ثانية فى فندق مينا هاوس بسبب الديون المتراكمة عليها فى الفندق وأنقذتها صديقتها ماري قلادة التى لقيت فيما بعد مصرعها معها فى نفس الحادث الذى توفت فيه أسمهان.

- قتل عن عمد

وتعرضت أسمهان لعدد من محاولات القتل فكانت مرة على يد المخابرات الإنجليزية بعد أن قررت أسمهان إنهاء التعاون معها، ومرة على يد زوجها الثالث الفنان أحمد سالم بعد محاولته منعها من الخروج لكثرة سهراتها وما أشيع حول علاقتها بأحمد حسنين باشا، وكل هذه الأحداث جعلت الكثيرون يشككون فى أن وفاتها لم تكن طبيعية وأنه تم قتلها بحادث مدبر.

- وفاتها في رأس البر

أما النبوءة الثانية في حياة أسمهان فترتبط بمدينة رأس البر التى كانت الأميرة الجميلة من عشاقها، روت إحدى صديقات أسمهان أنها كانت تجلس معها ذات صيف فى رأس البر، لتتفاجأ باسمهان تحدثها عن رغبتها في الموت بالمدينة قائلة: "تعرفى أنا أتمنى إيه، أتمنى إن حياتى تنتهي هنا فى رأس البر" لتتحق الأمنية وتنتهي حياة أسمهان في حادث سيارة على أعقاب بوابات مدينة رأس البر.

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