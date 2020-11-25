بعد تكريمه.. فتحى سليمان: روسيا ساندت مصر بصورة مشرفة

كرم المركز الثقافي الروسي، مساء اليوم، الكاتب فتحي سليمان بعد عدة مبادرات ثقافية قام بها بشكل فردي، ومبادرات بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي.وقال فتحي سليمان، لـ"الدستور": كنت أرسل قصصًا قصيرة لاتحاد الخريجين المصريين في روسيا تتحدث عن الحنين للوطن والقضايا المحلية المصرية، كي لا يشعر أبناؤنا بالغربة في روسيا، وليتذكروا علاقة المحبة الممتدة بين البلدين، وأنجزت 27 قصة في هذا السياق.وأضاف سليمان: عملت أيضا على إعداد برنامج "حكايتي مع المكان" بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي، تحدثنا فيه عن نماذج ناجحة لمصريين عاشوا في روسيا.وأشار سليمان إلى أن دور روسيا مع مصر مشرف منذ عام 1967، حين كان الطيران الروسي يحمي القاهرة والإسكندرية، إلى جانب دورها المهم في بناء السد العالي، حتى بعد تفجيرات 2005 وضرب السياحة في مصر، وقفت روسيا بجانب مصر بطريقة مشرفة.