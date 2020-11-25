محافظ الإسكندرية يتفقد الميادين والأنفاق ويتابع أعمال تصريف مياه الأمطار

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية، اليوم، لأهم مناطق وميادين وأنفاق المدينة، والتي تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوات السابقة، وذلك لمتابعة أعمال تصريف المياه وفقًا للخريطة الجديدة التي تم وضعها أمس لمواجهة النوة الشديدة الحالية التي تتعرض لها الإسكندرية.وتفقد المحافظ منطقة سور نادي سبورتنج وكوبري كليوباترا وسموحة، لمتابعة أعمال تصريف المياه بها بعد تخصيص عدد من سيارات الشفط والبدالات منعا لحدوث أية تراكمات مثلما حدث في النوات السابقة، موضحا أنه لم يحدث بتلك المناطق أية مشكلات تذكر اليوم، ولم تتعرض أي من الأنفاق والميادين لتراكمات مياه رغم الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم.ولفت الشريف إلى أن تم إضعاف المياه إلى ٣٠ و٤٠٪؜ من قوتها بنطاق المحافظة، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف، لاستيعاب كميات مياه الأمطار، وسيتم إعادة ضغط المياه تدريجيا بمجرد انتهاء الأمطار، مؤكدا أنه يتم التعامل مع كافة المشكلات في الحال وعرضها بوضوح، ومطالبا المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات والصور المفبركة التي تعود إلى سنوات سابقة، والتي يستخدمها المغرضون للإساءة للدولة.