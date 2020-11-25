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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير منطقة المستشفى التعليمى

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:34 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمي بنطاق حي غرب شبين الكوم، مشيرا إلى أن العمل مستمر للانتهاء من توسعة وازدواج الطريق في المسافة من معهد الكبد مرورا بالمستشفى التعليمي.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظ المنوفية لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية، كما تابع أعمال توسعة الشارع وتركيب البلدورات أمام مستشفى الطوارئ الجديدة مشددا على تكثيف الأعمال لسرعة إنجاز المهام.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعة شارع عبدالرحمن الشرقاوي خلف كلية التربية الرياضية بنطاق حي شرق شبين الكوم حيث تابع أعمال رفع الطبقة السطحية تمهيدا لرصف وتوسعة الشارع بتكلفة إجمالية بلغت ما يزيد على 700 ألف جنيه بهدف تحقيق السيولة المرورية وفتح محاور جديدة، حيث شدد على رئيس حي شرق بالتنسيق مع التخطيط العمراني لإرسال لجنة غدا لرفع مساحة عرض الشارع مما يساهم في توسعته ووجه بإزالة بعض التعديات على حرم الشارع ورفع تجمعات القمامة الموجودة فورا.

يأتي هذا في إطار المتابعة الدورية والميدانية لكافة الأعمال التي تتم على أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

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