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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:47 م
الدكتور أحمدالأنصاري
الدكتور أحمدالأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمدالأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، عدد 3 عمارات تم تجهيزها بمساكن الإسكان الاجتماعي بعزبة رشيد التابعة للوحدة المحلية بشدموه.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ وجه بمراجعة تجهيزات 3 عمارات، منهما اثنتان معدتان لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، وعمارة للطوارئ لإيواء المتضررين من ظروف الطقس السيئ إن وجد.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن محافظ الفيوم وجه بمراجعة خدمات الكهرباء ومواتير رفع مياه الشرب وأدوات المعيشة، وكلف رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.

ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق بين مسئولي مجلس مدينة إطسا من جانب ومسئولي التضامن الاجتماعي والصحة من جانب آخر، ليكون الجميع على استعداد لتلقى أية حالة مصابة بفيروس كورونا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من حيث العزل وتلقى البرنامج العلاجي اللازم، فضلًا عن الاستعداد لتسكين أية حالة قد تواجه أضرارًا حال وجود الطقس السيئ.
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه

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