محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه

محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:47 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تفقد الدكتور أحمدالأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، عدد 3 عمارات تم تجهيزها بمساكن الإسكان الاجتماعي بعزبة رشيد التابعة للوحدة المحلية بشدموه.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ وجه بمراجعة تجهيزات 3 عمارات، منهما اثنتان معدتان لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، وعمارة للطوارئ لإيواء المتضررين من ظروف الطقس السيئ إن وجد.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن محافظ الفيوم وجه بمراجعة خدمات الكهرباء ومواتير رفع مياه الشرب وأدوات المعيشة، وكلف رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.
ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق بين مسئولي مجلس مدينة إطسا من جانب ومسئولي التضامن الاجتماعي والصحة من جانب آخر، ليكون الجميع على استعداد لتلقى أية حالة مصابة بفيروس كورونا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من حيث العزل وتلقى البرنامج العلاجي اللازم، فضلًا عن الاستعداد لتسكين أية حالة قد تواجه أضرارًا حال وجود الطقس السيئ.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ وجه بمراجعة تجهيزات 3 عمارات، منهما اثنتان معدتان لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، وعمارة للطوارئ لإيواء المتضررين من ظروف الطقس السيئ إن وجد.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن محافظ الفيوم وجه بمراجعة خدمات الكهرباء ومواتير رفع مياه الشرب وأدوات المعيشة، وكلف رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.
ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق بين مسئولي مجلس مدينة إطسا من جانب ومسئولي التضامن الاجتماعي والصحة من جانب آخر، ليكون الجميع على استعداد لتلقى أية حالة مصابة بفيروس كورونا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من حيث العزل وتلقى البرنامج العلاجي اللازم، فضلًا عن الاستعداد لتسكين أية حالة قد تواجه أضرارًا حال وجود الطقس السيئ.
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه
محافظ الفيوم يتفقد مقر عزل كورونا بعمارات الإسكان الاجتماعي بشدموه