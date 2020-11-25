رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شاهد.. كيف واجه رجال الداخلية موجة الطقس السيئ؟

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:45 م
رجال الداخلية
رجال الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، الأربعاء، فيديو يرصد جهود رجال الوزارة وتواجدهم المكثف وسط الأمطار لمواجهة الطقس السيئ؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لبذل كافة الجهود لتسيير حركة المرور في الشوارع، حفاظًا على مصالح وأرواح ومصالح المواطنين.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال والجدي على الطرق، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر واستمرار هطول الأمطار، تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

دفعت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث والدراجات البخارية والأوناش، وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول، عن حالة الطرق، ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000) وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تعطل الدراسة بمدارس الجيزة غدًا لسوء الأحوال الجوية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

«وفاة مارادونا».. ماذا قال «الأسطورة» عن محمد صلاح؟ (فيديو)

الصور

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

أمطار في الأسمرات

image description

أمطار على منطقة العجمي بالإسكندرية

الأكثر قراءة

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

وفاة الأسطورة «مارادونا»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

دراسة: تحور كورونا لا يسرع من انتشاره

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة طبية تكشف أعراض جديدة للإصابة بكورونا

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
صفوت البياضي
حتى أنت يا بروتس
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
المزيد

الثقافة

عبدالجواد ياسين يُفنِّد المغالطات الكبرى حول الدين والتدين والديانة فى «اللاهوت»

تفكيك «العقل التراثى».. الكاتب العراقى ماجد الغرباوى: نحتاج لإعادة النظر فى أحكام المرأة والجهاد

بعد تكريمه.. فتحى سليمان: روسيا ساندت مصر بصورة مشرفة

«كحقل مليء بالفراشات».. رواية جديدة للجزائرية ياسمينة صالح