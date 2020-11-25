شاهد.. كيف واجه رجال الداخلية موجة الطقس السيئ؟

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، الأربعاء، فيديو يرصد جهود رجال الوزارة وتواجدهم المكثف وسط الأمطار لمواجهة الطقس السيئ؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لبذل كافة الجهود لتسيير حركة المرور في الشوارع، حفاظًا على مصالح وأرواح ومصالح المواطنين.وكثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال والجدي على الطرق، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر واستمرار هطول الأمطار، تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.دفعت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث والدراجات البخارية والأوناش، وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول، عن حالة الطرق، ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000) وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.