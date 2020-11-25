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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:16 م
» موضة شتاء 2021
» موضة شتاء 2021
سلمى بدر
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يعتبر الفرو من الملابس المميزة التي تظهر أنوثة المرأة بطريقة انيقة ورقيقة في فصل الشتاء وتتوفر بتصميمات مختلفة، منهم استايلات تضفي الدفء والأناقة إلى الإطلالات، وقد قدمت العديد من دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية تصميمات مختلفة من الفرو خلال عروضها لموسم فصل شتاء 2021 حيث زيّنت به الأزياء المختلفة، في حين صمم البعض منها من الفرو بالكامل.

- المعاطف الفرو:
من أبرز صيحات الفرو لموسم فصل شتاء عام 2021 هي المعاطف المصممة من الفرو أو التي يدخلها الفرو بطريقة مميزة وملفتة وتم تقديم المعطف الراقي باللونين البيج والأسود وبنقشة جلد النمر، والمعطف الجلدي المغطى بالفرو أو الذي صممت لياقته فقط من الفرو ويمكن للمرأة اعتمادهم كإطلالة مناسبة في المناسبات المختلفة.

- الجاكيت الفرو:
يسيطر الجلد أو القماش التويد على الجاكيتات الشتوية خاصة الإطلالات الرسمية منها، ولكن في موسم فصل شتاء عام 2021، برزت الجاكيتات الفرو بشكل قوي على ساحة الموضة العالمية وتم تقديم الجاكيتات المصنوعة بالكامل من الفرو، او الجاكيتات المصممة باستايل الجيليه لتضفي لمسة من العصرية والحيوية إلى الإطلالة.

- الأوشحة الفرو:
ولم يقتصر استعمال الفرو على المعاطف والجاكيتات فقط وإنما برز بشكل لافت في الأزياء الفاخرة للأمسيات الشتوية فكان اختيار الدور العالمية لتصميم الأوشحة الكبيرة اللائقة مع الفساتين السواريه، في حين تم اعتماده في إطلالات أخرى كاستايل الكاب القصير الدافئ.

- ألوان الفرو موضة شتاء 2021:
تم التركيز على الألوان الشتوية الدافئة من الرمادي والأسود والبني والبيج، وحضرت ألوان حيوية هادئة أيضًا في بعض التصميمات لتضيف إلى الإطلالة وتم دمج اللون الزهري والأخضر مع الأوف وايت لكسر نمطية الإطلالة الشتوية ومنحها لمسة من الأنوثة.
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)
«الفرو» موضة شتاء 2021 (صور)

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