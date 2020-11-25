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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 جنود كنديين بتشاد في هجوم إرهابي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:32 م
مقتل جنود كنديين
مقتل جنود كنديين
وكالات
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قال مسؤول محلي، اليوم الأربعاء إن أربعة جنود كنديين في جنوب غرب تشاد قتلوا وأصيب عشرات آخرون في انفجار بقارب يعتقد أنه تم بعبوة ناسفة بدائية الصنع، مشيرا إلى أنه من تنفيذ جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وعانت تشاد من هجمات شنتها بوكو حرام، ومقرها نيجيريا، على أراضيها منذ عام 2015. 

وتفجر التمرد لأول مرة في شمال شرق نيجيريا في 2009 قبل أن يمتد إلى تشاد والنيجر وشمال الكاميرون وتسبب في
مقتل أكثر من 30 ألف شخص.

وقال ديمويا سوابيبي، وهو مدير منطقة في بلدة باجا سولا، إن الانفجار حدث ليل الثلاثاء على قارب كان مارا قرب نجوبوا على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود النيجيرية.

وأضاف "العبوة الناسفة كانت موضوعة في قاع القارب، نحاول أن نتحرى ما إذا كانت هذه تقنية جديدة لبوكو حرام".

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