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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1025 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:35 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
أ.ش.أ
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أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، الأربعاء، عن تسجيل 1025 إصابة جديدة بكورونا، و20 وفاة في يوم واحد.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 78 ألفا و25 إصابة، و2329 وفاة، وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 50 ألفا و712 حالة، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 43 مريضا بالعناية المركزة.

كانت أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية عن تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا، ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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