سفارة ليتوانيا بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

ستضيء سفارة ليتوانيا بالقاهرة بداية من اليوم الأربعاء باللون البرتقالي للعام الثاني علي التوالي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.وذكرت سفارة ليتوانيا، في بيان علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن الدبلوماسيين الليتوانيين في القاهرة شاركوا لأول مرة مع الحملة الدولية (إضاءة العالم باللون البرتقالي) العام الماضي.وأشار البيان إلي أن هذه الحملة تستمر حتى العاشر من ديسمبر يوم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأن انعكاس اللون البرتقالي على نهر النيل من مكتب السفارة لمدة 16 يوما يدعو إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال الوعد بعدم ارتكاب أو التغاضي أو الصمت حيال ذلك، والذي تحول إلى شكل من أشكال الطاعون الحديث.