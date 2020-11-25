إجلاء الآلاف في الهند مع اقتراب إعصار «نيفار»

ترك عشرات الآلاف منازلهم في الهند، الأربعاء، وانتقلوا إلى ملاجئ في مناطق أكثر ارتفاعا مع اقتراب إعصار "نيفار" من سواحل البلاد.وأوضحت هيئة الأرصاد في الهند - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أنه من المتوقع أن يتسبب إعصار "نيفار" في هطول أمطار غزيرة، كما ستصحبه رياح تتراوح سرعتها بين 120 و 145 كيلو مترا في الساعة قد تسبب دمارا في المحاصيل والمنازل وأعمدة الكهرباء.وأوضحت وكالة التعامل مع الكوارث أنه تم نشر آلاف من أفراد سلطات الطوارئ في المناطق الساحلية بولايتي "تاميل نادو" و"أندرا براديش" ومنطقة "بودوتشيري"، والتي من المتوقع أن يضربها الإعصار مساء اليوم.يذكر أن قرابة 100 شخص لقوا مصرعهم في مايو الماضي جراء إعصار "أمفان"، والذي كان أقوى عاصفة تضرب شرق الهند منذ أكثر من عقد وتسبب في انقطاع الكهرباء عن ملايين المواطنين.