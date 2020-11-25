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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتشار رجال المرور فى شوارع العاصمة لتسيير الحركة (صور)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:53 م
رجال المرور
رجال المرور
عمرو المزيدي و هدير مصطفي
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انتشر رجال الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، لتسيير حركة المرور أمام المواطنين في ظل سوء الطقس.

وكشف مصدر أمني عن أنه تم التنسيق بين سيارات شفط المياه من المحافظة ونشر سيارات الإغاثة والدراجات النارية لإنقاذ المواطنين العالقين بالطرق، حيث نشرت الإدارة أرقام استغاثة لتلقي البلاغات من المواطنين على رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.

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