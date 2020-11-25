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الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر الرقمية.. العدل تستعرض مشروع الأرشيف الإلكتروني
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:40 م
مصر الرقمية
حسام محفوظ
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