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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

اختيار المستشار عادل ماجد ضمن موسوعة النزاهة القضائية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:24 م
المستشار عادل ماجد
المستشار عادل ماجد
حسام التمساح
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قال المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أصدر بيانًا جاء فيه أن أكاديمية نورمبرج الدولية بألمانيا ومركز سياسات وبحوث القانون الدولي في بروكسل أعلنت اختيارها للمستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض ضمن قائمة الموسوعة الدولية للنزاهة القضائية لتقديمه دراسة قيمة حول ثراء الشريعة الإسلامية بالأحكام والقواعد المتعلقة بالعمل القضائي وشروط تولي منصب القضاء.

كما عرفت الدراسة مفاهيم النزاهة القضائية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وامتداد هذا المفهوم لحياة القاضي الشخصية ومعاملاته اليومية.

وهنأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر نائب رئيس محكمة النقض على الاختيار: "إذ يؤكد النادي أن اختيار سيادته كنموذج من ضمن النماذج المشرفة التي يزخر بها القضاء المصري العريق ضمن هذه الموسوعة هو تتويج لجهود كبيرة قام بها من خلال العديد من المؤلفات في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان كما يعد صفحة جديدة مشرقة تؤكد نزاهة واستقلال القضاء المصري وأن النظام القضائي بما يملكه من زخم تاريخي عظيم من المبادئ القانونية والقضائية التي رسخها رجاله الشرفاء في أحكامهم العظيمة عبر تاريخ طويل سيظل أهم صور وسائل الانتصاف الفعالة في إرساء قيم العدل واحترام سيادة القانون".

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