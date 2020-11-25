مد تعطيل الدراسة غدًا في دمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مد تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت المحافظ أنه وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بإتخاذ أى قرار يتعلق بتعطيل الدراسة فى حال توقع سقوط أمطار غزيرة، تم إصدار هذا القرار على مدار اليومين نظرًا لما شهدته المحافظة من سوء الأحوال الجوية والتى بدأت اليوم الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلاب.