تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار والتسبب في تحطيم سيارتين، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بتحطم سيارتين سقطت عليهما أجزاء من العقار رقم 16 بشارع محرم بك، قديم مهدم دون حدوث إصابات.على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار شرفة شقة بالطابق السادس بالعقار المشار إليه، بسبب الأمطار، ما أسفر عن تحطم سيارتين "ملاكي وتاكسي" أسفل العقار، دون حدوث أي إصابات بشرية.وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم شامل يحمل رقم ١١٢ لسنة ٢٠٠١، ولم يجر تنفيذه، مشيرا إلى إصدار تنبيه شفهي لسكان العقار بضرورة إخلائه بالكامل دون المنقولات كإجراء احترازي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.