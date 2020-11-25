تجديد حبس المتهمين بالاتجار في العملة بالسوق السوداء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.كشفت التحريات قيام متهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، والاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقام أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.أضافت التحريات قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ويقوم بإيصالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة والاستفادة من فرق العملة، وأمكن ضبط المتهمين وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين 3 ملايين جنيه.