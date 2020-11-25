مبعوث أمريكي: ستفرض عقوبات على 4 كيانات لصلتها بإيران

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز، إن الولايات المتحدة ستفرض اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على أربعة كيانات على صلة بإيران.واتهم أبرامز، الذي كان يتحدث في مناسبة خاصة بمعهد بيروت عبر الإنترنت، هذه الكيانات الموجودة في الصين وروسيا بممارسة أنشطة تدعم برنامج الصواريخ الإيراني.وحذر المبعوث الأمريكي من أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران عن طريق عقوبات متوقعة في الأسابيع المقبلة تتعلق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان.